イタコといえば「恐山」を連想する人は多いだろう。しかし、本来イタコは青森県の各地域に暮らす民間宗教者（カウンセラー）であり、恐山に常駐しているわけではない。【画像】日本最後の一人の「伝統的イタコ」となった中村タケさんは、東北によく居られるかわいらしいお婆さんだったでは、なぜ「イタコ＝恐山」というイメージが全国に定着したのか。ここでは、日本各地を旅し、民俗学的痕跡をたどる「道民の人」による『日