少女時代のチェ・スヨン（36）が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。日本語が堪能なスヨンらしい、日本満喫の様子を公開した。【動画】東京満喫！少女時代・スヨンの銀座・三越で“ガチ包丁選び”＆「日プ新世界」会見の裏側スヨンは、2月24日に東京で行われた、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の記者発表会にS