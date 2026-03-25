大手百貨店のそごう・西武は、「西武渋谷店」を今年9月に閉店すると発表しました。かつての渋谷のシンボルが58年の歴史に幕をおろし、渋谷から「百貨店」が姿を消すことになります。またひとつ、渋谷からランドマークが姿を消すことになります。渋谷のど真ん中に立地する「西武渋谷店」。記者「9月末、西武渋谷店が58年の歴史に幕をおろします」渋谷エリアの再開発をめぐって、土地と建物の所有者と賃貸借の契約で合意できなかった