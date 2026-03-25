〈なぜ「イタコ」は恐山にいるのか？ 待ち時間10時間、口寄せは10分…絶滅寸前の巫女たちが抱える“歪な需要と供給”のリアル〉から続く恐山などで死者の霊を呼ぶ「イタコ」の需要は今も絶えない。しかし、厳しい修行を経た本来の「盲目の巫女」としてのイタコは、医療の発展や社会基盤の向上とともに後継者が途絶え、現在数名を残すのみとなっている。【画像】日本最後の一人の「伝統的イタコ」となった中村タケさんがあの世か