お笑いコンビ・キングコングの梶原雄太（カジサック）さんが、自身のXを更新。深刻な体調不良を明かしました。 【写真を見る】【キングコング・梶原雄太】深刻な体調不良を報告「コロナやインフル以外でひっっさしぶりに体調が終わってます…」原因は花粉症梶原さんは、「コロナやインフル以外でひっっさしぶりに体調が終わってます…」と投稿。その原因について、「花粉症」と明かしました。状態は深刻なようで、梶原さんは