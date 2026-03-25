杉咲花主演ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）がいよいよ最終回だ。映画『愛がなんだ』『街の上で』の今泉力哉が監督・脚本を手がけた本作は、ときに議論を巻き起こしながらも、その熱量を落とすことなく、この3ヶ月を走り抜けてきた。【画像】「あどけなくてかわいすぎる！」ロングヘア&黒ルックでまとめた当時18歳の杉咲花。ドラマでは“浮気相手”とホテルで過ごす衝撃シーンも…この記事の写真を全て