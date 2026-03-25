歌手のはいだしょうこさんが3月25日、自身のインスタグラムを更新。47歳の誕生日を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 はいだしょうこ 】47歳の誕生日に幼少期ショット公開「お母様にソックリ！」「瓜二つ」と驚きの声続々投稿ではまず、「また一つ、歳を重ねることができました。一生懸命産んでくれた母にも感謝です」と綴り、母親への感謝の言葉を届けました。 投稿には「母と私」と題した幼少期の家族写