お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（49）が25日に自身のX（旧ツイッター）を更新。大物との遭遇を報告した。「偶然でさ。今日から広島に旅行に行くんだけど、朝、近所のサウナに行ったのよ」と書き出した真栄田。「そしたら、サウナに1人男性がいたんだけど、見たらさ、なんと広島の大スター吉川晃司さんでさ」とつづって、歌手・吉川晃司と遭遇したことを明かした。「2人きりよ。ドキドキよ」と緊張したものの「めっ