近年、中台間の緊張が高まっている。主たる理由は中国側の軍拡と習近平の台湾への強い関心にあるのだが、台湾側も2024年5月の頼清徳政権の成立以降、中国の安定的な関係維持を考慮しない前のめりな姿勢が目立つのが事実だ（3月7日の台湾行政院長の訪日・WBC観戦などもこれに含まれる）。【画像】中国大陸ギリギリの小島で、全滅するまで戦うことが任務だった…日台関係のリアルを描いた衝撃作を見るコンテンツの分野でも、従来