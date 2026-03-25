犬が飼い主に体当たりする心理 1.飼い主のことを遊びに誘いたい 犬が飼い主に体当たりするのは、飼い主のことを遊びに誘いたいからです。 チワワやポメラニアンなどの小型犬であると甘えているように見えて可愛らしく思うかもしれませんが、大型犬であると「体当たり」という表現になってしまうのかもしれませんね。 体当たりをするということは、遊んでほしい気持ちと、きっと遊んでもらえるであろうという期待から、興奮気