腸内環境と皮膚はどうつながっているの？ 犬の腸内には、さまざまな種類の微生物が住んでおり、これを「腸内細菌叢（マイクロバイオータ）」と呼びます。 この微生物たちは、消化を助けるだけでなく、からだの免疫機能の調整や外から入ってくる異物への対応など、全身の健康維持に関与しています。 最近の研究で注目されているのが、この腸内環境と皮膚との“相関関係”です。 特に「アトピー性皮膚炎」の犬では