燃費性能を向上させた新型タンカージャパンマリンユナイテッドは2026年3月23日、MEJIRO SHIPHOLDING S.A.（メジロ・シップホールディング・エス・エー）向けに建造していたタンカー「TARA（多羅）」を引き渡したと発表しました。【デ、デカイ！】これが、次世代タンカーの「TARA（多羅）」（画像）TARAは、全長339.44m、幅60m、深さ28.60m、喫水21.035m、総トン数16万4209トンのタンカーです。最新鋭の技術を結集した次世代