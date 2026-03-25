丸大食品は、今年6月開催のサッカーワールドカップ日本代表SAMURAI BLUEのオフィシャルライセンス仕様パッケージデザインに変更した9品を、期間限定で3月上旬から5月上旬にかけて順次発売していく。一部商品では代表選手の写真を大きく配置する他、全品ブルーを基調とした躍動感あるデザインの商品を投入し、売場と商品から大会を盛り上げていく。 5月上旬から発売する商品は、主力ブランド「燻製屋熟成あらびきポークウインナ