瀬戸内地方は、低気圧や湿った空気の影響で全域で雨が降っています。夜も雨雲がかかるでしょう。 26日は湿った空気の影響で雲が広がり、朝まで雨の降るところがある見込みです。午後は次第に晴れてくるでしょう。朝の最低気温は岡山で10度、津山で9度、高松で11度の予想です。25日朝よりも気温が高くなります。日中の最高気温は岡山で18度、津山で16度、高松で17度でしょう。25日よりも大幅に気温の高いところがあります。 27日