日本航空（JAL）とカーゴルクス航空は、パートナーシップを強化する。カーゴルクス航空が運航する東京/成田〜ルクセンブルク線で、共同運航（コードシェア）を開始する。また、日本航空（JAL）が運航する東京/成田〜シカゴ線で、インターライン輸送を開始する。これにより、JALは欧州路線で貨物スペースが確保できるようになるほか、ルクセンブルク以遠のネットワークが加わり、欧州各地へ貨物輸送が可能となる。カーゴルクス航空