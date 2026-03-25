ガソリン価格の高騰を受け、県は、現時点での影響は限定的だとしながらも、農業者に対しては４月以降に燃料費の一部を支援する申請の受付を行うとしています。 【写真を見る】県が農業者に燃料費の一部支援補助金効果が表れるもガソリン価格の高止まり続く（山形） 中東情勢の影響でガソリン価格の高騰が続く中、山形県は先週全国で最高値を記録するなど県民の暮らしにも影響を及ぼしています。 資源エネルギー庁により