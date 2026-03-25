全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大塚のそば店『手打ちそば処蔦や』です。立ち上る湯気に香るダシもごちそう店主の鈴木文雄さんは、上野の『蓮玉庵（れんぎょくあん）』で腕を磨き、蕎麦とうどんの手打ちを学ぶため、老舗の『神田まつや』でも修業を重ねた。そんな縁から、「なべ焼きうどん」もかの老舗仕込み。なべ焼きうどん1450円＋餅100円『手打ちそば処蔦や