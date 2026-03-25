アーセナルに所属するノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーアが戦列復帰に近づいているようだ。24日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。22年ぶりの優勝を目指すプレミアリーグで首位を走っているほか、チャンピオンズリーグ（CL）とFAカップで準々決勝に進出し、3冠達成への期待も膨らんでいるアーセナル。しかし、昨年夏にクリスタル・パレスから加入し、ここまで公式戦41試合出場9ゴール6アシストという成績を残して