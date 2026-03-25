名古屋駅近くのサウナで話題を集めているのは、僧侶が行う“熱波”。座禅やお経が融合した独自のパフォーマンスで、心身を整える新たなサウナ体験として注目を集めています。 ■話題の“お坊さん熱波師” 名古屋駅近くにある「サウナモンキー」で、不定期に活躍している“熱波師”は、ホンモノの僧侶です。 客：「サウナで仏教の雰囲気を感じるのは初めてだったので新鮮でした」別の客：「まさ