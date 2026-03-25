バルセロナがインテルに所属するイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニへの関心を強めているようだ。24日、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。連覇を目指すラ・リーガで“宿敵”レアル・マドリードに「4」ポイント差をつけて首位を走り、チャンピオンズリーグ（CL）では準々決勝に駒を進めたバルセロナ。ハンジ・フリック体制2年目の今シーズンも圧倒的攻撃力は健在だ