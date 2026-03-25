日本代表の堂安律が３月24日、自身のXを更新。代表活動の合宿地に到着した際とみられる私服ショットを公開し、ファンの注目を集めている。森保一監督が率いる日本代表は現在、英国遠征に臨んでおり、28日にグラスゴーでスコットランド代表、31日にロンドンでイングランド代表と対戦予定。今夏の北中米ワールドカップに向けた“最終選考”の意味合いも持つ重要なシリーズとなる。そんななか、堂安は「Let’s go」とシンプルな