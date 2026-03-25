１８歳の息子に注射器でインスリンを投与し殺害しようとしたとして、５１歳の女が逮捕・送検されました。当時、息子は就寝中でした。殺人未遂の疑いで逮捕・送検されたのは、札幌市東区の無職・足立奈穂美容疑者５１歳です。足立容疑者は３月２４日午前５時ごろから午前６時ごろまでの間、自宅で高校生の１８歳の息子に注射器でインスリンを投与し、殺害しようとした疑いがもたれています。警察によりますと、当時、息子は就寝中だ