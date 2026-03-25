日常生活や美しい日本の四季の中で使われている言葉の「共通パーツ」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？今回は、1年の中で移り変わる時期を指す言葉から、ファッションを楽しむ遊びの名称、さらには驚くような幸運、ルールによる制限を表す用語まで、バラエティ豊かな4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言