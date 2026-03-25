大谷の快投に賛辞が止まらない(C)Getty Images圧巻の奪三振ショーだ。現地時間3月24日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地ドジャースタジアムで古巣エンゼルスとのオープン戦に「1番・投手兼DH」として先発出場。投げては11奪三振を記録するなど、5回途中4安打3失点に抑え込み、打っても2打数1安打で連続試合安打を「3」に伸ばした。【動画】納得のいかない表情も…空振り三振を奪う大谷翔平をチェック中でも見る者に衝撃を与