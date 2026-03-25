歌手でタレントのはいだしょうこさんは3月25日、自身のInstagramを更新。46歳の誕生日を迎え、「『母と私』そして、家族写真」と題した幼少期の写真を公開しました。【写真】はいだしょうこの幼少期ショット誕生日に家族への感謝をつづるはいださんは「また一つ、歳を重ねることができました。一生懸命産んでくれた母にも感謝です。『母と私』そして、家族写真。いつも応援してくださる方々、そばで支えてくださる方、家族や友人、