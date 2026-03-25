「HiPro×ベルテックス 静岡未来会議」の記念撮影転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアのプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro（ハイプロ）」は、HiPro初となるスポーツクラブ×副業・兼業人材の共創プロジェクトとして、プロバスケットボールクラブ「ベルテックス静岡」を運営するVELTEXスポーツエンタープライズと連携し、3月15日に「HiPro×ベルテックス 静岡未来会議」を開催した。同会議では