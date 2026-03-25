俳優鈴木亮平が２５日、Ｘ（ツイッター）投稿し、前日２４日に突然出没した鈴木の「なりすましＸ」アカウントが青色の公式マークを付与されていることにツッコミを入れた。「いやＸ！なにやってんだＸ！なりすましアカウントだからそれ！」前日に突然出没した「なりすまし」アカウントは、「鈴木亮平【リ】」を名乗り、アイコン写真も鈴木のＣＭショット、メイン画像も「劇場版『ＴＯＫＹＯＭＥＲ〜走る緊急救命室〜』」の