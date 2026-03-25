中道改革連合が、衆院選惨敗を受けてクラウドファンディング（CF）による資金調達に乗り出す。大量に生まれた落選者を支援する目的で、12月ごろまでに1億円到達を目指す。出資者への返礼には小川淳也代表のお礼動画や直筆の色紙、国会見学会の開催などを検討している。中道は衆院選で49議席にとどまり、187人が落選した。政党交付金は大幅減額となり、2月28日の落選者ヒアリングでは、今後の活動継続への影響を不安視する意見