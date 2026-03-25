ＴＢＳは２５日、都内の同局で定例社長会見を実施。龍宝正峰社長は、ＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）の日本国内の全試合放映権をＮｅｔｆｌｉｘが独占取得し、地上波放送がかなわなかったことに「じくじたる思い」と悔しさをあらわにした。次回大会以降のことは不透明だと前置きして「少なくともわれわれとしては、これまでずっと大会を放送してた立場にいますと、非常に残念だったことは確か」と率直に語った。