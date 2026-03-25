株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が24日、自身のXを更新。配当金と優待券をあわせた高利回りの保有株を紹介し、優待券で買った品物を公開した。【写真】7％の利回り！桐谷さんの保有株優待券で買った便利な品物定期的に保有株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「23日は自転車で新宿に行き、いくつか優待券を使いました。まず最初に行ったのは、新宿パークタワーの中の薬ヒ