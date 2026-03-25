気象庁は２５日、２４時間体制で火山活動を監視する常時観測火山に鹿児島県・トカラ列島の「中之島（なかのしま）」を追加すると発表した。監視は２６日から始める。国内の常時観測火山は５１火山になる。中之島は同列島で最大の島で、同県十島村によると８２世帯１３３人（２５日現在）が暮らしている。１９１４年に島北部の御岳（おたけ）で噴火があり、現在も火山ガスの噴出が見られる。２０２４年に火山災害警戒地域に指定