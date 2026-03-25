「ボートレースチケットショップ鳥取開設１４周年記念鳥取市長杯」（２５日、尼崎）優勝戦が行われ、インから逃げ切った西島義則（６４）＝広島・４９期・Ａ１＝が、今年は２節前のまるがめ一般戦に次ぐ２回目、通算では１０３回目の優勝を飾った。ちなみにボートレースの最年長優勝者は加藤峻二（引退）の７１歳。ＳＧ７冠、Ｇ１Ｖ１６を誇る西島だが、今期に入って、１１月の蒲郡、２月の宮島でフライングをして、現在は