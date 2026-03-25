3月27日〜29日に三重・鈴鹿サーキットで開催されるF1™︎第3戦日本グランプリを前に、関連イベントなどでムードが高まる中、“車好きのメッカ”としても知られる首都高・大黒ふ頭にレジェンドドライバーが現れ、一時騒然となりました。夜の首都高・大黒ふ頭に現れた真っ赤なフェラーリに集まる大勢の人の姿。乗っているのは、フェラーリのドライバー、ルイス・ハミルトン選手です。突然のレジェンドの登場に首都高が騒