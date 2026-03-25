キャンプで見つけた金の卵?〜ソフトバンク・大竹風雅今や、プロ野球キャンプの現場は「テーマパーク」だ。とりわけ、ソフトバンクの宮崎キャンプは、華やかさとファンの賑わいが飛び抜けている。生目の杜運動公園の広い駐車場から多くの出店のテントが並び、それがメイン球場のアイビースタジアムへの動線となっている。第二野球場も、陸上グラウンドも、ブルペンも、間近に選手たちのパフォーマンスを実感できる胸躍る「アト