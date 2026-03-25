中谷潤人LAキャンプリポート（第1回）５月２日、東京ドームでの井上尚弥戦が迫るボクシング世界３階級制覇王者・中谷潤人選手。その強さの源泉に迫る話題の書籍『超える中谷潤人ドキュメント』を上梓したノンフィクション作家の林壮一氏が、中谷選手の直前キャンプに密着。果たして、"モンスター"をどう攻略するのか――。【「井上選手との試合は通過点であり、ひとつの区切り」】午前９時過ぎとは思えない強い日差しが、リ