パートやアルバイトで働く人が意識するのが、「年収の壁」です。これらの壁を越えると社会保険料の負担が増えたり、各種控除が受けられなくなったりします。したがって、この壁を越えないようにする、いわゆる労働者の「働き控え」にもつながっています。 昨今、壁の引き上げなど政治の争点とされており、大きく見直しがされています。そこで本記事では、いくつもある年収の壁を正しく理解し、いちばん「税金的に得」に