美白は本当に魅力的なのか。顔研究の第一人者である山口真美氏は「ルッキズム問題の影響で、世界的には『白い肌が良い』と言いにくくなった。現に、“魅力的”とされる肌の色が変わってきている」という――。※本稿は、山口真美『美人はそれほど得しない？ ルッキズムの科学』（ハヤカワ新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／lielos※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／lielos■世界でNGになった「ホワイト