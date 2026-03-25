Meta CTO(最高技術責任者)のAndrew Bosworth氏が、同社の社内AI活用推進プログラム「AI For Work」の統括責任者に就任した。同社はAIネイティブのスタートアップとの競争に対応するため、機動的な組織運営を目指している。AI For Workはそれに取り組む重要なイニシアティブで、これまで同社のCISOであるGuy Rosen氏が率いていたが、Bosworth氏が引き継ぐ。.