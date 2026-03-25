健康維持に食べたい魚は何か。糖尿病専門医の牧田善二さんは「サンマ、アジ、イワシ、サバなどの青魚は、不飽和脂肪酸であるEPAやDHAを多く含み、血液をサラサラにして血栓をできにくくし、血管を若く保つ働きをするだけでなく、最近の研究で認知症も予防することがわかっている。一方で、さまざまな健康・美容効果がその身にも表れている魚がある」という――。※本稿は、牧田善二『すごく使える栄養学テクニック』（日本実業出版