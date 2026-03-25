球団発表楽天は25日、宗山塁内野手が都内の病院で左手関節軟骨（TFCC）損傷の診断を受けたことを発表した。今後は「回復状況を見て復帰を目指す」ことになるという。宗山は20日の巨人とのオープン戦（東京ドーム）に「7番・遊撃」で先発出場。5回には二盗を決めた。しかし、その後は2試合連続で欠場。オープン戦の全日程を終えていた。2024年ドラフトで5球団が競合した逸材は、プロ1年目から1軍の122試合に出場。打率.260、3