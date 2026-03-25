3月16日に起きた、沖縄県・名護市辺野古沖で2隻の船が転覆した事故。修学旅行中だった未来ある女子高生を含む2名が命を落とし、14名が骨折などの怪我を負った痛ましい事故を引き起こした関係者に対し、世間から厳しい目が向けられている。事故が起こったのは、16日10時頃。名護市辺野古沖に波浪注意報が出ていた中、同志社国際高校（京都）の生徒ら18人を乗せた小型船「平和丸」「不屈』の2隻が出航したものの、横波を受けて転覆し