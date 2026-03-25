ガールズグループAFTERSCHOOL出身の女優ナナが、自宅に侵入した強盗との法廷での対面を拒否したが、裁判所が改めて証人としての呼出状を送付し、緊張感が高まっている。3月25日、ある韓国メディアの報道によると、議政府（ウィジョンブ）地裁南楊州（ナミャンジュ）支部は前日、強盗傷害の疑いで起訴された30代のA氏に対する2度目の公判を開いた。【写真】ナナ、事件後自宅にエアガン完備この日の公判には被告人A氏と弁護人が出席