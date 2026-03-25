ニチレイは3月24日、東京･築地の本社で社長交代に関する記者会見を開き、4月1日付で就任する大櫛顕也新会長(現社長)および嶋本和訓新社長(現取締役)が所信などを話した。その中で嶋本新社長は来期からの方向性について、要旨次のように話した。最優先で取り組む最重要課題は、長期経営目標「N-FIT 2035」を具体目標として達成するため、100年企業に向けた三本柱の構造改革▽経営改革▽事業モデル改革▽組織/風土改革――によるグル