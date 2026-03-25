【モデルプレス＝2026/03/25】Snow Manの佐久間大介が3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。TBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金曜あさ8時〜）で共演するアイドルから贈られたクッキーを公開し、反響を呼んでいる。【写真】スノメンバー「名前入りですごい」人気アイドルから贈られたクッキー◆佐久間大介、≠ME櫻井ももからもらったクッキー公開佐久間は「＃ラヴィット！ありがとうございました！」と、「ラヴィット！」への出演