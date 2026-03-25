世界中がBTSの帰還を目の当たりにした。オンラインはBTS関連のキーワードで埋め尽くされ、あらゆる指標で圧倒的な話題性と影響力を示した。【画像】「7年活動してBTSやめるつもりだった」JINが本音今回のカムバックは、単なる新曲発表にとどまらず、世界各地に韓国文化を広める契機ともなっている。BTSは3月20日、5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、翌21日には光化門（クァンファムン）広場一帯で「BTS THE COMEBACK LIVE：