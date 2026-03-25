キッコーマンソイフーズは3月23日、「キッコーマン豆乳 2026年度事業戦略&新TVCM発表会」を都内で開いた。俳優の北川景子さんを起用した新テレビCM「実は意外と豆乳も」篇(15秒)は、25日から全国で放映する。発表会には豆乳を毎日飲むという北川さんが登壇し、トークセッションを行った。今回披露した新CMは、豆乳でたん白質がとれることの認知度向上を目的に公開する。卵･ヨーグルト･納豆と同程度のたん白質がとれることを紹