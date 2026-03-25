男性の基本的な性格は、生まれ育った家庭での立場に大きな影響を受けるもの。真面目で責任感が強く、プライドの高い人が多いと言われる「長男」のハートを射止めるには、どんな戦略が有効なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性436名に聞いたアンケートを参考に、「甘えて落とす！責任感の強い『長男』の攻略法」をご紹介します。【１】「新しい料理を覚えたから、食べてみて」と一生懸命さをアピールする「下手で