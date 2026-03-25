北朝鮮は24日、ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領が近く訪朝すると発表した。朝鮮中央通信が報じた。報道によると、今回の訪問は金正恩総書記の招請によるもので、「ベラルーシ共和国大統領ルカシェンコ同志が朝鮮民主主義人民共和国を公式訪問する」と伝えた。具体的な日程には触れていない。一方、ベラルーシ国営通信は、ルカシェンコ大統領が25日から26日にかけて北朝鮮を公式訪問すると報じている。北朝鮮は従来