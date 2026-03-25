皆さんは「花冷え」という言葉を耳にしたことがありますか。「花冷え」とはどんなものなのか、「花冷え」の意味や起こる理由、使い方などについて解説します。「花冷え」とは桜の開花や満開の便りが続々と届き、春本番に向かう季節。日に日に暖かさが増すなか、急に寒さが戻る日があります。これを「花冷え(はなびえ)」と呼んでいます。「花冷え」は桜が咲く季節に使われる言葉で、3月下旬から4月にかけてがその時期にあたります。