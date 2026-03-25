ＴＯＫＩＯの解散から９か月。福島県は２５日、２０２１年に設置した「ＴＯＫＩＯ課」の名称を使用しないと県の公式サイトで発表し、担当者がスポーツ報知の取材に経緯を明かした。同課はグループでレギュラー出演していた日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」のロケ地「ＤＡＳＨ村」があった縁で２０２１年に設置。ＴＯＫＩＯのメンバーだった城島茂、国分太一、松岡昌宏は東日本大震災の被災地となった福島の復興支援など